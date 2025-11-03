Los tres países que vuelven a Eurovisión 2026 y cuándo se decide la participación de Israel en el certamen | Getty Images

El Festival de Eurovisión todavía continúa sumergido en diversas incógnitas. En los últimos años, la participación de Israel en el certamen ha elevado una tensión sin precedentes en el certamen. Sin embargo,el festival sigue su curso y confirma la vuelta de tres países al concurso. Bulgaria, Moldavia y Rumanía estarán en Eurovisión 2026. Los tres países del este europeo se despidieron del concurso a lo largo de los últimos años.

En el caso de Bulgaria, se despidieron en 2022 alegando a una falta de interés por parte de la emisora local hacia el concurso. Por su parte, Rumanía también pausó su trayectoria en el festival en 2024 por dificultades financieras. El año pasado, Moldavia tomó la misma decisión que su país vecino el año pasado tras "un análisis detallado de la situación actual, así como de los desafíos económicos, administrativos y artísticos", según contó la jefa de delegación, Daniela Crudi y recoge la web Wiwibloggs.

Esta situación ha dado vuelco en los últimos días, ya que además todo apunta a que el método para elegir sus respectivos candidatos se realizará mediante preselecciones nacionales, según recogen medios locales.

Las reacciones de los eurofans: de la alegría a la cuestión de su vuelta

Esta noticia ha tenido un sabor agridulce para gran parte de la comunidad eurofán. Aunque en los posts donde se anuncia la vuelta de los tres países rezan comentarios positivos, sí que es cierto que son muchos en redes cuestionan este cambio de posición por parte de Rumanía, Bulgaria y Moldavia después de que, en su mayoría, justificaran su ausencia por motivos económicos.

¿Cuándo se decidirá la participación de Israel en Eurovisión?

En un principio, la UER adelantó su votación para decidir sobre el futuro de Israel en el festival, ante la "diversidad de opiniones sin precedentes" según contó la presidenta de la UER Delphine Ernotte-Cunci en el medio austriaco Kronen Zeitung.

Sin embargo, a mediados del pasado mes de octubre se decidió posponer la votación extraordinaria con la que se iba a decidir la participación del país hebreo en el festival. Finalmente, será el 4 y 5 de diciembre cuando se lleve a cabo "un debate abierto". Este ausnto se planteará como "el tema en el orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Invierno, que tendrá lugar en diciembre, en lugar de convocar una reunión extraordinaria con antelación", según cuenta el medio austriaco Der Standard.

De momento, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda, Islandia, Eslovenia y España han expresado sus intenciones de retirarse en caso de que el país hebreo participe este año en el festival.