Armin Van Buuren, Hardwell, Axwell /\ Ingrosso, Brian Cross... ¡El BBF se consolida como el mejor festival del verano!

Después de meses esperándolo por fin llegó una de las citas más importantes del verano en nuestro país: El Barcelona Beach Festival. El escenario, presidido por el naufragio de un barco pirata que lucía un esqueleto gigante como mascarón de proa, acogía a los mejores DJs de la música electrónica actual en una jornada que, de principio a fin, hizo bailar a todos los asistentes.

Brian Cross en el BBF 2017 / Facebook/Barcelona Beach Festival

Para empezar a calentar motores, y con el sol aún bien alto sobre la playa de Sant Adrià (Barcelona); Brian Cross acompañado de JP Candela puso ritmo a un entregadísimo público que no paró de saltar, bailar, cantar y darlo todo mientras la organización los refrescaba a manguerazos para que las altas temperaturas de julio no parasen la fiesta.

Tras ellos subió al escenario Lost Frequencies para presentar en directo los remixes de Less Is More, su último trabajo, no sin antes estar con nosotros ¡en una entrevista que publicaremos muy pronto! En su enérgico directo no faltaron éxitos como Are You With Me, o el remix del clásico What Is Love con el que lleva meses petándolo.

Y por si no fuera suficiente mientras Kygo lo daba todo en el escenario principal, la fiesta también sonaba en el escenario Barceló DJ, donde pudimos disfrutar de las sesiones de nuestro DJ Xavi Alfaro y de Albert Fuentes, el merecidísimo ganador del concurso de DJs de Europa FM Cataluña. El público, repartido entre ambos escenarios, no dejó de bailar mientras se iba poniendo el sol ofreciendo una estampa de lo más espectacular.

Kygo en el BBF 17 / Facebook/Barcelona Beach Festival

Y con la noche llegó Armin Van Buuren. El nombrado Mejor DJ del mundo por 5 veces consecutivas trajo su característico sonido trance al mainstage con el que lo dimos todo, con aún bastante noche por delante.

Armin Van Buuren en el BBF 2017 / Facebook/Barcelona Beach Festival

Axwell^Ingrosso le cogieron el testigo con sus éxitos como Sun Is Shinning, Thinking About You o su más reciente hit More Than You Know coreadísimo por todos los asistentes. Martin Garrix y Dimitri Vegas and Like Mike, con quien pudimos hablar antes de su espectáculo, en el que presentaron su nuevo temazo con David Guetta: Complicated. El dúo belga enloqueció al público con su EDM para dar paso al encargado de cerrar una noche mágica: Hardwell.

El neerlandés puso el broche de oro a ritmo de electro, house y progressive, con una espectacular sesión de lo más variada con la que culminó una edición de Barcelona Beach Festival que ha hecho que se consolide como uno de los festivales de música electrónica estrella del verano. ¡Y también hablamos con él! ¡Pronto, las entrevistas completas con todos ellos!

¡Menudo festival, el festival en músculas: BARCELONA BEACH FESTIVAL!