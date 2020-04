Cuídate en casa bailando con Europa FM y Juan Sánchez cada tarde

Cada tarde en Europa FM te ponemos la mejor música para que te muevas en casa, pero de 19:30h a 20h, tienes una cita especial en directo con nuestro locutor Juan Sánchez, que te motivará para que 'lo des todo' al ritmo de los mayores temazos del momento, ¡y después salgas a aplaudir al balcón cargad@ de energía! 😊💪

EJERCICIOS PARA ENTRENAR EN CASA

Uno de los cambios que más nos está afectando de este estado de alarma, es no poder hacer deporte, movernos, salir a la calle con normalidad... Y este bajón de actividad física, nos repercute no solamente a nivel muscular u óseo, sino que también afecta a nuestro estado anímico. Por eso, y porque el ejercicio también ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico, desde Europa FM queremos motivarte a que dediques media hora cada tarde a hacer deporte en casa. Lo más importante es la constancia, y si cada día hacemos un rato de actividad física, notaremos sus efectos beneficiosos.

A continuación, te proponemos una serie de ejercicios que puedes realizar en casa, sin necesidad de material específico, al ritmo de Europa FM. Como siempre, tenemos que ser responsables y conscientes de nuestro estado físico e ir aumentando las repeticiones y la intensidad progresivamente.

CALENTAMIENTO

Para empezar, calienta los músculos moviéndote en el sitio a trote ligero y haciendo movimientos con los brazos para preparar los hombros.

ZANCADAS

Este es un ejercicio que puede realizarlo la mayoría de personas, ya que existen variaciones para aumentar o disminuir la intensidad. A la zancada normal, podemos incorporarle un salto al alternar una pierna con la otra para aumentar la intensidad y quemar más calorías.

SENTADILLAS

El ejercicio estrella para los glúteos. Puedes incorporarle un salto para convertirlo en un potente ejercicio quema-grasa.

PLANCHAS

Con este ejercicio fortalecerás y tonificarás brazos y abdomen. Puedes hacerlas estáticas, tanto boca abajo como laterales, o si tienes buena condición física prueba las planchas en movimiento.

Para evitar lesiones en hombros y lumbares, asegúrate de que tu cuerpo forma una línea recta y el culo no lo tienes ni demasiado arriba ni demasiado abajo.

BURPEES

Este es uno de los mejores ejercicios quema grasas y existen variaciones según el nivel físico de cada persona. Desde apoyar el pecho en el suelo e incluir un salto final, a evitar el impacto haciendo una plancha, poniéndonos de pie sin salto.

MOUNTAIN CLIMBING

Otro ejercicio para perder grasa abdominal a la vez que se tonifican los brazos. Como todos los ejercicios, la cantidad de repeticiones y la velocidad con la que se realiza el ejercicio variará según la condición física de cada persona.

FLEXIONES

En plancha o apoyando rodillas, con este ejercicio tonificaras los brazos el pecho y abdomen. Si no tienes esterilla puedes utilizar una toalla para ponerla en el suelo.

FONDOS

Este ejercicio es perfecto para tonificar los brazos y no se necesitan mancuernas. Apoyándote en el sofá o en la cama puedes realizarlo:

ESTIRAMIENTOS

No olvides estirar antes y después de realizar tu rutina de ejercicios. Incluso si no has tenido tiempo de hacerlos, puedes realizar una serie de estiramientos cada día para destensar la postura después de haber estado muchas horas frente al ordenador.

¡Ya lo tienes, enhorabuena!

Y ahora, ¡sal al balcón a aplaudir cargad@ de energía!