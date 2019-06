Europa FM presenta el V Aniversario Los Álamos Beach Festival

Los Álamos Festival vuelve con la intención de celebrar su 5º aniversario con la mejor edición de su historia que tendrá lugar del del 31 julio al 4 de agosto en el recinto ferial de Estepona (Málaga). No faltarán a la cita los numerosos artistas que dan vida, como tú, a este magnífico evento.

Europa FM quiere estar presente desde el primer momento con la Opening Party by Europa FM el miércoles 31 de julio, dando el pistoletazo de salida con un cartel formado por los mejores DJs nacionales: Abel The Kid, CYA, Javi Reina, B Jones, Sanxito, Fonsi Nieto, Uri Farré, Xavi Alfaro, Mix & Noise, Sevi Sánchez y Alex Now.

El jueves llegará el turno de Sunnery James & Ryan Marciano, que calentarán motores para un viernes de locura con nombres como Oliver Heldens y Karol G, que nos harán aterrizar en un sábado marcado por los ritmos de Rehab, Salvatore Ganacci, Nic Fanculli, Davide Squillace entre otros, que nos acompañarán hasta el amanecer del domingo con la mejor música.