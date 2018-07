Europa FM te trae a Efecto Mariposa en un showcase exclusivo en Lleida

El pasado 1 de junio Efecto Mariposa lanzó 'Vuela', su esperado octavo álbum, precedido del éxito de los temas que han salido como adelanto: '¿Qué me está pasando?', 'Fue tan bonito', 'Mágico' y 'Vuela'. Lo nuevo de los malagueños los confirma como uno de los principales exponentes del pop adulto, inteligente y de impecable factura de nuestro país.

Por ese motivo en Europa FM Lleida (102.7) queremos que disfrutes en directo de los temas de este nuevo trabajo y otros éxitos de Efecto Mariposa como nunca los has visto antes, en un showcase exclusivo donde Susana y los suyos tendrán una gran complicidad y conexión con el público gracias a un aforo reducido en la discoteca Biloba de Lleida.

Puedes recoger tus invitaciones en los patrocinadores oficials del evento: This Is My Moment, (Passeig de Ronda 144); SEAT Automotor y Servicios, (Av. de Barcelona, 19); CEX Lleida, (Avinguda de Blondel, 68) y el Hotel Acta Rambla Lleida, (Plaça Ramón Berenguer IV).

INFORMACIÓN DEL EVENTO:

Día: Sábado 30 de junio

Lugar: Discoteca Biloba (Lleida)

Apertura de puertas: 22.00h

Inicio del Showcase: 23.00h

Colabora: Biloba y Làserbox.