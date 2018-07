Gana invitaciones para Festival Of Colors 2016

Vuelve el festival más divertido y de moda del país. ¡ Festival Of Colors ! Disfruta de un ambiente mágico acompañado de la mejor música y llena con nosotros el cielo de color. Tarifa, Loja, Madrid, Almería o Matalascañas serán algunas de las ciudades que recorrerá este festival de colores. ¡Consigue tus invitaciones con Europa FM!

Desde 2013 Festival Of Colors llena España de color con la mejor música electrónica mainstream y una propuesta diferente que no solo ofrece música al espectador, lo convierte en protagonista. Esta celebración fue concebida hace más de 5.000 años en la ciudad hindú de Vrindavan. Este año vuelve Festival Of Colors, consolidado como un referente de los festivales de primavera por la juventud de todo el país.

Cada hora a lo largo del festival el speaker anuncia el "juego de colores" que consiste en que todos los participantes lanzan el “polvo de color” al aire a la misma vez. El resultado no es solo un efecto visual no también crea un sentimiento y ambiente común de hermandad. El espectáculo visual está garantizado, al igual que la buena música. El festival cuenta con los djs más representativos del panorama musical actual.

“Es celebrar el triunfo del bien sobre el mal, la tolerancia y la hermandad. Además, los colores simbolizan la felicidad de tal manera que, todo aquel que se anima a colorear su piel está dispuesto a colorear su vida; y una vida con color es una vida alegre”, según la propia tradición originaria de la India.

Una parte de los beneficios serán destinados a la Fundación Vicente Ferrer para la construcción de viviendas dirigidas a la población que sufre los mayores índices de pobreza del estado de Andhra Pradesh en India. El evento comienza a las 14:00 y termina a las 22:00h.

Entradas y más información en festivalofcolorsoficial.com

PRÓXIMAS FECHAS:

- 09 de julio - Madrid (Fabrik)

- 23 de julio: Matalascañas (Recinto Musical Surfasaurus)

- 27 de agosto Águilas (Plaza Antonio de Cortijos)

Si quieres invitaciones para Festival of Colors en tu ciudad, participa en nuestro concurso. ¡Las cinco primeras personas en dejar sus datos en el siguiente formulario ganarán una entrada doble para Festival Of Colors en Madrid de este próximo sábado!