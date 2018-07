¡Vuelve el Escenario Europa FM en las fiestas de La Mercè 2017!

Barcelona celebra este mes de septiembre su fiesta mayor, en la que la ciudad condal se inundará de conciertos y actividades que culminarán con el piromusical que pone fin a su semana grande.

Europa FM no quiere perder la ocasión y como cada año volveremos a plantar nuestro escenario en las Fiestas de la Mercè el sábado 23 de septiembre con un cartel en el que apostamos por bandas locales.

Coriolà (21:00h - 21:30h): Serán los encargados de inaugurar los conciertos de la noche a ritmo de su pop rock:

Animal (22:00h - 22:45h): A los del Maresme les seguirá esta banda que combina pop, soul y reggae para presentar en directo los temas de su último trabajo, Més Enllà De Les Paraules:

Vuit (23:00h - 00-15h): A pesar de la juventud de sus componentes, Vuit se está consolidando con éxito en la escena del pop rock catalán. Su tema Dorm, incluido en la banda sonora de Pulseras Rojas, hizo que su fama se extendiera a nivel nacional. Ahora estarán en el Escenario Europa FM para presentarnos las canciones de su nuevo disco Històries Xules:

Brian Cross + INNA (00:30h - 1:30h): La parte más electrónica de la noche viene a cargo del gran Brian Cross, que traerá todos los temazos de Europa Baila La Mercè para hacer temblar la Avenida Maria Cristina. Y no viene solo, la invitada de su sesión será nada más y nada menos que INNA, responsable de éxitos que seguro que te has cansado de bailar como Yalla, In Your Eyes, Cola Song o Gimme Gimme. ¡No te lo puedes perder!

Pepet i Marieta (1:45h - 03:00h): ¿Qué mejor fin de fiesta que Pepet i Marieta? Su mezcla de rumba, ska, bolero y sus letras reivindicativas interpretada con melodías de lo más festivas culminarán esta edición del Escenario Europa FM en las fiestas de La Mercè: