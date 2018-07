Europa FM en concierto con Pitbull en Valencia

Pitbull vuelve a España para hacer vibrar los cimientos de la capital del Turia. El domingo 24 de junio la Plaza de Toros de Valencia acogerá la tercera fecha del artista de origen cubano a España. El gigante latino que ha colaborado con artistas de la talla de Jennifer López, Enrique Iglesias, Shakira o Marc Anthony, te hará bailar con exitazos como Give me everything, I know you want me o Rain over me.

Al igual que en los conciertos de Madrid y Barcelona, el concierto de Pitbull irá precedido por la fiesta Baccanali de la mano de Jonathan Castilla. Un espectáculo de luz y sonido que junto al DJ y productor valenciano David Cuello y los DJ's ganadores de "Sona la Dipu" Francisco López Fernández, Oscar Pérez y Alexander Rosales completan el cartel del concierto de Pitbull en Valencia.

Pitbull ya convirtió en una bacanal latina su visita a Barcelona, congregando también más de 10.000 personas su paso por el Palacio de Vistalegre de Madrid. Si de algo puede presumir Mr Worldwide es de montar un festival donde ninguno de los asistentes se queda pegado al asiento. Su repertorio musical propio junto a las versiones que intercala hace de su actuación un espectáculo único. ¡Diversión asegurada!

Y si además eres un apasionado de la Fórmula 1 estás de enhorabuena. Fórmula Campus, la acampada que se realizará los días 22, 23 y 24 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para el GP de Europa en Valencia, te regala con la compra de su "Pack Fórmula Campus" una entrada para el concierto de Pitbull para acabar el fin de semana por todo lo alto coincidiendo con la noche de San Juan.

Compra tu "Pack Fórmula Campus" que incluye entrada al GP de Europa en Valencia, grada exclusiva, zona de acampada, tienda de campaña y entrada para el concierto aquí.

Puntos de venta: Misterentradas.com, Ticketmaster, FNAC, Carrefour, Halcón Viajes y El Corte Inglés.

Acreditaciones y prensa del concierto:

Contacto: Virginia Vivó

Email: virvivo@gemede.com

www.facebook.com/conciertopitbullvalencia