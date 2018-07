El escenario Europa FM de las Fiestas del Pilar 2011 congrega a 60.000 seguidores

El artista local Daniel Zueras saltó al escenario para presentar el sentimiento y la intimidad de los temas que forman parte de Wangolo, su último trabajo. Fue el mejor ensayo antes de subirse de nuevo a las tablas el último día de las fiestas para rendir homenaje a Labordeta con su personal interpretación del Somos.

"El concierto fue espectacular y muy especial para mí, cantaba en casa y frente a la Virgen del Pilar. Fue algo único por todo lo que significó", relata Daniel Zueras. "Encima pude cantar en un gran escenario como es el que hay montado en la plaza del Pilar, ahora que no hay grandes conciertos, que todo se realiza en sitios pequeños, ante miles de personas, así que, ¿cómo iba a ir mal?".

Junto a Daniel Zueras también estuvieron los veteranos Seguridad Social, que han evolucionado desde unos orígenes consagrados al ska más peleón al rock mediterráneo en la línea de Los Rodríguez. Con la energía que despliegan sobre el escenario, no dejaron a nadie indiferente. Su último disco en el mercado se llama El mundo al día en 80 vueltas, y tiene la canción Poco que me das como single de presentación. No faltaron sus clásicos como Chiquilla, Comerranas o la versión Salta de los míticos Tequila.

El tercero de los grupos en desfilar por el escenario Europa FM, auténtico centro neurálgico de estas fiestas, fue la formación OBK, presentando una edición de sus singles con nuevas versiones, han renovado su sonido y la puesta en escena de sus canciones. El grupo de techno pop lleva 20 años haciendo bailar gracias a su populares composciones como Dicen o Historias de Amor y se presentaron ante los zaragozanos con un espectáculo lleno de sorpresas y novedades.