Ilusionados en el Gran Premio de San Marino, tras los podios de Indianápolis

Sin apenas tiempo para descansar del viaje de vuelta de Indianápolis, los pilotos del Blusens STX Europa FM preparan el asalto a la prueba de la República de San Marino en el circuito de Misano. Para Gadea es una nueva oportunidad de conseguir el resultado que tanto busca. Pese a que las últimas clasificaciones han sido buenas, Sergio quiere conseguir mejorarlas y colocarse como uno de los habituales al podio. Por su parte, Viñales seguirá el camino del aprendizaje, aunque no se puede negar que los resultados obtenidos hasta la fecha hacen pensar en la posibilidad de repetir actuaciones como la del último G.P., en el que consiguió la segunda posición.

Con el recuerdo todavía reciente del podio de Indianápolis, Tito Rabat viaja al circuito de Misano con la intención de seguir progresando como lo ha hecho durante toda la temporada. El éxito alcanzado en la pista americana no ha hecho otra cosa que motivarlo aún más para seguir concentrado en su trabajo preparando cada G.P. Pese a la alegría del podio, Tito sabe lo difícil que es Moto2 y no quiere distraerse pensando en el éxito. El objetivo es llegar a Misano con la máxima concentración, preparar bien la carrera e intentar conseguir un buen resultado, pero sin obsesionarse con él. En esta ocasión el compañero de Tito será el piloto Joan Olive que participará sustituyendo a Yonny Hernández, aún recuperándose de las lesiones de su caída en Brno. Olivé, piloto con experiencia y varios podios en 125 c.c., participó sin excesiva suerte la pasada temporada en Moto2 como compañero de Kenny Noyes. El proceso de recuperación de Yonny le permitirá participar en Misano con el Blusens STX Europa FM, lo que supone un gran aliciente tanto para él como para el equipo. Por otra parte, no es ningún secreto que Kenny Noyes está pasando por momentos difíciles. Sin embargo, no tira la toalla y viaja a Misano con el convencimiento de que podrá solucionar los problemas que arrastra durante, prácticamente, toda la temporada.

De vuelta a Europa, los horarios de las retransmisiones serán los habituales:

Carrera 125cc: 11:00h

Carrera Moto2: 12:15h

Carrera MotoGP: 14:00h