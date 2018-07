Te invitamos a Londres para que disfrutes del concierto de James Arthur

El 5 de noviembre James Arthur publica su álbum de debut, titulado significativamente James Arthur. Con su éxito Impossible ha conquistado toda Europa, incluida España donde subió hasta el primer puesto de la lista de singles de iTunes, fue Nº2 en la lista oficial de ventas (alcanzando el Disco de Oro), Nº1 en la lista de radio, además conseguir Nº1 en Spotify y Shazam.

Además ya podemos disfrutar del recientemente estrenado vídeo de su nuevo single You're nobody 'til somebody loves you, canción embriagadora que fusión de soul, blues y rock, con unas bases rítmicas ideales para hacer temblar las pistas de baile y perfectamente aderezada con la voz sincera y cautivadora de James Arthur.

En Levántate y Cárdenas te llevamos a Londres para que disfrutes del concierto que James Arthur ofrecerá el miércoles 15 de enero en el London Eventim Apollo.

Del lunes 4 al viernes 8 de noviembre, al terminar el programa dejaremos una palabra en nuestras redes sociales para formar una frase. El viernes se habrán dado las 5 palabras y a partir de ese momento, la primera persona que envie un mail a cardenas@europafm.es con la frase completa y correcta se lleva el premio.

Sigue a Levántate y Cárdenas en Facebook y Twitter porque será allí donde cada día daremos las palabras de la frase secreta que deberás descifrar.

El premio incluye:

- Viaje a Londres para dos personas: vuelos y una noche de hotel

- Dos entradas para el concierto de James Arthur el 15 de enero en el London Eventim Apollo

GANADORA: María Dolores Alfonso (Alfara del Patriarca - Valencia)