Showcase exclusivo de Dover en Valencia

Tras las buenas críticas de su particular versión del I Need You Tonight de INXS, Dover publica nuevo single What Goes Around Comes Around. Una vuelta a las pistas de baile, innovadora y actual, siempre desde el prisma rock, de una de las bandas más carismáticas de las últimas décadas en España.

What Goes Around Comes Around confirma que Dover sigue experimentando, con una visión "forward thinking" del Rock, el Dance y el Pop de nuestro país, con una clara proyección internacional.

El próximo sábado 27 de octubre Dover ofrecerá un showcase exclusivo en el marco del Valencia Open Tenis 500. A partir de las 21:30h en la Sala Noise (antigua Mirror, calle San Vicente Mártir 200).

