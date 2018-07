Walking Dance Festival 2012: La fiesta más terrorífica de Halloween

No te pierdas este gran festival donde no pararás de bailar con los mejores DJ’s del momento: Abel The Kid & Julio Igelsias JR, Jonathan Castilla de Europa Baila, Vicente Ferrer y Víctor Pérez, David Cuello y Aitor Galán.

El próximo 31 de octubre desde las 22:00 horas podrás disfrutar de un festival de miedo: Walking Dance Festival 2012. Además está presentado por nuestro locutor Xavi Martínez de Euroclub y contará con la espectacular performance de Baccanali.

Compra ya tu entrada en MisterEntradas y prepara tu disfraz más terrorífico porque, si vienes disfrazado, te invitamos a la primera consumición (una cerveza, agua o refresco).

Walking Dance Festival convertirá la noche de Halloween en la sesión única sólo al alcance de los más terroríficos. Animación exclusiva, actuaciones en directo, efectos especiales de última generación... ¡¡No se lo perderá ni un muerto viviente!!

¿Quieres conseguir entradas para el Walking Dance Festival? Los primeros en enviar un mail a concurso@europafm.es con su nombre, edad, población y teléfono ganarán una entrada doble. Los más rápidos se las llevan.

Puntos de venta:

-Misterentradas.com

-Ticketmaster

-Fnac

-Carrefour

-Halcón Viajes