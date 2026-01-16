Pablo Alborán, nuevo artista del Local de Ensayo Europa FM

¡No se lo podía perder! Pablo Alborán arranca su gira mundial Global Tour KM0 el domingo 28 de febrero en Chile, pero antes se pasará por el Local de Ensayo Europa FM para terminar de dar los últimos retoques a sus próximos conciertos y charlar con los oyentes de Europa FM.

El artista malagueño, que empieza el periplo nacional de la gira el 2 de mayo en Bilbao, se convierte en el primer artista de 2026 y se une a otros nombres que ya han pasado por nuestra exclusiva sala como Amaral, Antonio Orozco o Dani Fernández, encargado de dar el pistoletazo de salida al proyecto hace ahora un año.

El martes 27 de enero Pablo Alborán estará junto a un reducido grupo de oyentes de Europa FM hablando de cómo está preparando el setlist de la gira, de los arreglos que ha hecho para llevar las canciones de KM0 al directo y de cómo son los minutos previos a salir al escenario antes de un gran concierto.

La música tampoco faltará en esta cita en la que seguro sonarán algunos de los nuevos temas del malagueño y habrá tiempo para repasar sus grandes himnos.

Ya está todo listo para recibir al intérprete de Clickbait y ya queda poco para que empiece el concurso para conseguir invitaciones. Si quieres formar parte del privilegiado grupo de oyentes que se une a Pablo Alborán en esta cita, apunta: el lunes 19 de enero a las 10:30 horas llega tu oportunidad de conseguir la llave de acceso a nuestro exclusivo local ubicado en el centro de Madrid.