Interpol, Band Of Horses, The Kooks o Liam Gallagher, al DCODE Fest 2017

Liam Gallagher, Charlie XCX, Iván Ferreiro, Miss Cafeina o YALL , se suman al cartel del DCODE 2017 , que ya había confirmado a artistas como Interpol , Band Of Horses, The Kooks, Milky Chance y Carlos Sadness.

DCODE 2017 celebrará su séptima edición el sábado 9 de septiembre en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid y anuncia nuevos nombres que se suman a Interpol, que interpretará su primer álbum Turn On The Bright Lights; Band Of Horses, The Kooks, Milky Chance y Carlos Sadness.

A esas primeras cinco confirmaciones se unen Liam Gallagher, Charlie XCX, Iván Ferreiro, Miss Cafeina, La Femme, YALL; Maga, Exquirla, Varry Brava, Elyella Djs, Holy Bouncer y un artista sorpresa cuyo nombre se desvelará más adelante.

El próximo 7 de abril a las 10h, el precio de las entradas subirá a 55€ (+gastos). Hasta esa fecha, se pueden comprar a 48€ (+gastos) en la web del festival y los puntos de venta oficiales.

¡17 horas de conciertos, césped, buen ambiente y buena música para disfrutar el 9 de septiembre de la última gran fiesta del verano!