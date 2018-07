Bonobo y el neo downtempo de Migration conquistan con ‘sin entradas’ Barcelona y Madrid

Un grupo / banda / solista es indie o por lo menos diferente cuando para describir su estilo se atropellan adjetivos, independientemente de los años que lleve en los escenarios. “Bonobo era donwtempo, cuando los chillouts triunfaban en Ibiza” comenta uno de sus fans. “Ahora es más trip hop o acid jazz” apunta otro. “Por no hablar de su híbrido entre chill house y chill wave”…

Uno no llega a averiguar la infinidad de subestilos que surgen de este precursor de la electrónica smooth. El mejor resumen: “Bonobo es Bonobo” y eso implica ritmos africanos, guitarras, teclados, sintetizadores, bajo, batería, trompetas, trombones… y la voz algodonosa con matices ásperos de Szjerdene.

Concierto de Bonobo en la sala Razzmatazz de Barcelona / Europa FM

Esta semana, ayer en Madrid y el miércoles en Barcelona, Bonobo se deslizó por España. Así, suavemente. Como sin querer hacerse notar. El concierto de la Razzmatazz fue elegante y vivo. Un vals a contratiempo constante con una base fluida, eso sí, mitigado por el excesivo diálogo de la audiencia.

Szjerdene acompañó con Break Apart -primera subida al estrado-, Towers, First Fires y Surface. Pero primero sonaron Migration, primer single y tema que da nombre a la gira y 7th Heavens con influencias más metálicas.

Para los nostálgicos no faltó Kiara ni Cirrus, los dos temas más valorados por los usuarios de This is my Jam (antes de su repentino cierre en 2015).

Pero Bonobo y su Migration Tour no terminan aquí. El fin de semana del 13 de julio actúa en el FIB; un oasis entre el calor, alcohol y los guiris –o no-.