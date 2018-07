Burak Yeter remezcla el éxito 'Spinning Over You' de Reyko

Tras el éxito de Spinning Over You , el debut de Reyko , el míusico y productor Burak Yeter ha sido el encargado de realizar el remix oficial del tema.

Burak Yeter, el músico, productor y DJ que está arrasando en todo el mundo con Tuesday remezcla Spinning Over You, el debut de Reyko.

Yeter, que apenas trabaja con material ajeno, ha hecho una excepción con este single que fue destacado por Hype Machine como nueva promesa musical del momento. En la semana de su estreno, Spinning Over You consiguió posicionarse como un de las canciones más virales de la plataforma de streaming Spotify, y desde entonces no ha dejado de crecer.

Está producida por Reyko junto con el barcelonés Gavin Moss. También cuenta en los créditos con Kevin Grainger como mezclador y masterizador (Galantis, Oliver Heldens o Sigala).

El videoclip es una nueva colaboración entre Mushroom Pillow y la productora O, dirigido por Josep Prat.