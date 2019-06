Danza contemporánea para el vídeo de 'Woman', de Mumford and Sons

Con un aire intimista y melancólico, dos bailarines improvisan una danza que transmite tanto amor como 'Woman', tema de Mumford and Sons.

Marcus Mumford de Mumford and Sons / Getty

Los chicos de Mumford and Sons acaban de lanzar el videoclip de 'Woman', un tema extraído de su último álbum, 'Delta', publicado a finales del año pasado.

El vídeo, protagonizado por los bailarines Yeman Brown y Stephanie Crousillat, refleja el poder y la capacidad de la danza para transmitir sentimientos y emociones. 'Woman', una delicada balada romántica, merecía un vídeo tan íntimo como este, dirigido por James Marcus Haney.

Cuando Winston Marshall, guitarrista del grupo, vio a los bailarines moverse durante un ensayo, supo que debían ser ellos los elegidos. "Mi corazón entró en mi garganta y literalmente me conmovieron hasta las lágrimas. Me robó el aliento. No sabía que el baile podría hacerte sentir así", aseguró el músico a Dance Magazine.