Descubre el rock psicodélico de Nicky Blitz con su 'Dynamite'

Nicky Blitz está dispuesto a arrasar con su mezcla de garage y rock psicodélico que nos presenta con su tema Dynamite . Pero sus andaduras en la industria de la música no son nuevas, este compositor de Los Ángeles está detrás de canciones de artistas como Miley Cyrus , Icona Pop y The Voice's Juliet Simms .

Nicky Blitz, nombre artístico de Nick Scapa, es un compositor y cantante de Los Ángeles que está dispuesto a revolucionar el panorama musical con su mezcla de rock, garage y sonidos psicodélicos. Su sonido nos recuerda a bandas como Thee Oh Sees y Wavves, pero lo cierto es que sus influencias vienen de una gran variedad de artistas.

Ahora nos presenta Dynamite un tema muy enérgico que promete convertirse en todo un éxito en los círculos de la electrónica más experimental.

Pero antes de lanzarse como cantante, cuya primera experiencia fue en 2012 con Blast Off, Nick Blitz inició su carrera como compositor musical tanto para anuncios y televisión; como para artistas de primer nivel como Miley Cyrus (Liberty Walk, 2010), Icona Pop (Light Me Up, 2013) y The Voice's Juliet Simms (Wild Child).

¿A qué esperas para engancharte a su psicodelia?