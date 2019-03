Iván Ferreiro y Vega estrenan 'Dónde estabas tú', una colaboración muy especial para la cantante

A Vega le costó preguntarle a Iván Ferreiro si quería cantar con ella 'Dónde estabas tú'. La cantante acaba de presentar su colaboración con el músico gallego, algo que ella misma temió que no se haría realidad.

"Finalmente, le hice la pregunta 'dónde estabas tú' a quien llevaba cantándome sin saberlo desde que tengo uso de razón. Antes de escribir ese mail lloré, me arrepentí, llamé a mi amiga Guadi Galego, que siempre me da calma. Dudé, lloré, me arrepentí, lloré otra vez y dejé de llorar, porque me cansa oírme llorar. Y le di a enviar", cuenta en entrevista Efe Eme, el medio que ha publicado el vídeo en exclusiva.

Así, lo que podría haberse quedado en una fantasía si el miedo llega a sucumbir a la cantante, se ha convertido en realidad. Vega ha hecho la versión que quería, con el músico que quería, y el resultado no puede ser más delicioso:

"Quisiera ver el mar

Rugiendo en silencio

Desgastando las rocas que yo misma puse

En honor a ti"