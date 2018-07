Tras el éxito de ‘Bombay’, Los Coming Soon lanzan su nuevo disco ‘We Are LCS’

Los Coming Soon presentan el álbum We Are LCS , que incluye diez canciones, entre ellas una versión del éxito Let's Dance de David Bowi e. La banda argentina presentará su nuevo trabajo discográfico en España, con una gira que se iniciará el 12 de mayo en León y finalizará el 26 de mayo en Barcelona.

Tras arrasar con su primer single, Bombay, lanzado en abril, Los Coming Soon acaban de estrenar su disco al completo, titulado We Are LCS. La banda argentina llega a Europa con este sorprendente álbum, una declaración de intenciones transparente y electrizante, mezclado por Eric Broucek (LCD Soundsystem).

We Are LCS está formado por diez canciones, que incluyen una versión del éxito Let's Dance de David Bowie. Y no es casualidad que este sea el último tema del disco y también del nombre de la gira, y es que Los Coming Soon se han basado en el estilo del artista británico para crear la imagen de portada; una metáfora de su música polifónica: groovy, inspirada por las grandes canciones y prendida por incendiarios directos donde podrás bailar sus hits rompetistas. Todas esas caras forman Los Coming Soon y es la fricción constante entre estas, la que mantiene la creatividad sonora.

Durante el mes de mayo, los argentinos realizarán una gira de presentación, Let's Dance Tour, que arrancará en León. Las primeras fechas confirmadas son: viernes 12 de mayo en León (Carta Blanca). sábado 13 de mayo en Zamora (Avalon Café), miércoles 17 de mayo en Madrid (Sala Costello), viernes 19 de mayo en Tarragona (La Central de Cambrils) y el viernes 26 de mayo en Barcelona (Sala Razzmatazz).

