Paris Jackson, Eleven de ‘Stranger Things’ y Ashton Sanders de ‘Moonlight’ protagonizan ‘I Dare You’ de The xx

The xx acaban de estrenar videoclip para su tema I Dare You protagonizado por caras tan conocidas como Millie Bobby Brown ( Stranger Things ), Ashton Sanders ( Moonlight ), Paris Jackson , Ernesto Cervantes y Lulu .

Millie Bobby Brown en el videoclip de 'I Dare You', de The xx / Calvin Klein

The xx, uno de los protagonistas de la pasada edición de Primavera Sound, ha lanzado el videoclip de I Dare You, una de las canciones más aplaudidas de su gran trabajo I See You.

La banda londinense repite con Alasdair McLellan como director del vídeo, tal como hizo con los de Hold On y Say Something Lovin pero en esta ocasión hace una colaboración con Raf Simons, director creativo de Calvin Klein.

Por este motivo el vídeo cuenta con rostros muy familiares que protagonizan también diferentes campañas de la firma americana: la actriz Millie Bobby Brown, conocida por su genial papel de Eleven en la serie Stranger Things; Ashton Sanders, uno de los protagonistas de Moonlight; la hija de Michael Jackson, Paris Jackson; la modelo Lulu y Ernesto Cervantes.

The xx ha explicado que este videoclip es una "carta de amor para Los Ángeles", ciudad donde escribieron y grabaron parte de su trabajo I See You. Lo mismo hicieron con el videoclip de Hold On, siendo una dedicatoria a Marfa (Texas), donde grabaron otra parte del disco.

