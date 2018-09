La preciosa y delicada versión de Bely Basarte del tema 'Back To You' de Selena Gomez

Wow. La cantante Bely Basarte ha querido sorprender a sus suscriptores en Youtube con una preciosa cover del tema de Selena Gomez 'Back To You' , que habla del amor y las segundas oportunidades.

Apenas unas semanas después del estreno del vídeo 'Somos Fuego', uno de los temas de Bely Basarte que se encuentran en su último disco 'Desde Mi Otro Cuarto', la cantante ha publicado su versión a piano de uno de los éxitos de este año: 'Back To You' de Selena Gomez.

Bely Basarte no necesita fuegos artificiales para conseguir emocionar al público. "Que no se ofenda Selena, pero me ha gustado muchísimo tu versión", comentaban sus fans. Para el vídeo solo una cámara graba su rostro mientras la cantante camina y canta con esa su delicada voz capaz de poner la piel de gallina. "Conseguí hacer a mi madre fan tuya", escribía otro seguidor en el vídeo, que ha conseguido posicionarse como una de las primeras tendencias virales en nuestro país.