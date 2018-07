Queens Of The Stone Age demuestran porqué son una de las mejores bandas de rock con su concierto en Barcelona

Queens Of The Stone Age han pasado por Barcelona en la recta final de su Villains World Tour , tres días antes de su cita en el Mad Cool Festival de Madrid. Agotando entradas en menos de dos horas, Josh Homme y los suyos demostraron por qué siguen siendo una de las mejores bandas de rock en la actualidad en una abarrotada sala Razzmatazz.

Queens Off The Stone Age durante su concierto en Razzmatazz / Cristina Merino

Cuatro años después de su actuación en el Primavera Sound, Queens Of The Stone Age volvían a Barcelona pero esta vez en sala, algo que agradecemos enormemente sus seguidores.

Y ha sido en Razzmatazz, la misma sala en la que actuaron en 2008 presentando su álbum Era Vulgaris, donde han regresado para hacer lo propio con Villains, su séptimo álbum de estudio.

Con una escenografía formada únicamente por unas barras de led que iban cambiando de color según el resto de la iluminación, la banda de Palm Desert salía al escenario a ritmo de ‘Song For The Deaf’, seguida de otro clásico, ‘Sick, Sick, Sick’, dejando claro que el concierto no iba a centrarse en su último disco sino que sería un repaso por los éxitos de la banda.

El primer punto de locura llegó con ‘No One Knows’, con el que también llegó el primer (semi) pogo de la noche y el ritmo no bajó durante todo el show, donde no faltaron ‘Feel Don’t Fail Me’, ‘The Way You Used To Do’ o ‘Little Sister’, el último tema antes del bis.

Tras abandonar el escenario durante unos segundos todos sabíamos que aún quedaba la guinda del pastel, que estuvo formada por ‘Make It Wit Chu’, la coreadísima ‘Go With The Flow’ y ‘Song For The Dead’ en la que el público estalló saltando de un lado al otro de la sala.

Locura que vieron por otro lado la parte del público que decidió sentarse en los balcones laterales, entre el que pudimos ver a Jack White, que se encontraba en Barcelona con motivo de su concierto en el Cruilla Barcelona.

Y es que a pesar de que a Josh Homme no se le despeinó su icónico tupé y a Troy Van no se le movió ni un pelo de su melena bicolor, la contundencia de su sonido y su impecable directo demostró porqué Queens Of The Stone Age es unas de las mejores bandas de rock en la actualidad con sus más de 20 años a las espaldas.