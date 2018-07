Reyko: "Tenemos un par de temas preparados, posiblemente después del verano saquemos más cosas"

Sus ritmos tropicales han alcanzado el puesto 14 de música Viral en Spotify y cuando Burak Yeter escuchó su single 'Spinning over you' se apuntó a hacer un remix , algo que no consigue cualquiera. Soleil e Igor, los dos españoles que forman 'Reyko ', no se esperaban este repentino éxito. Hablamos con ellos sobre su vida en Londres, la industria musical y además nos adelantan algunos detalles sobre su próximo tema. ¡No te pierdas la entrevista completa!

Entre susurros, con una voz melódica y casi rota, Soleil interpreta en la terraza del Hotel H10 Puerta de Alcalá su tema 'Spinning Over You'. Igor la acompaña en este romántico acústico con una guitarra española. Ellos son Reyko, son españoles y han llegado desde Londres para presentarnos en exclusiva su primer single.

A pesar de que a estas alturas del verano el sol aprieta fuerte en Madrid, el ritmo de Reyko es tan refrescante como un soplo de brisa en medio de la jungla de asfalto.

Con una modesta timidez, Soleil e Igor nos confiesan que Londres les ha dado una oportunidad que quizá en nuestro país no hubieran tenido. Se conocieron allí y, como muchos españoles, Igor se marchó a Reino Unido en busca de un futuro. "Me fui en 2011, cogí mi coche y desde Barcelona crucé Francia para ir a Londres. Caigo en lo que llaman fuga de cerebros", cuenta.

El Dj Burak Yeter, que apenas trabaja con material ajeno, ha hecho una excepción con este single que fue destacado por Hype Machine como nueva promesa musical del momento. En la semana de su estreno, Spinning Over You consiguió posicionarse como un de las canciones más virales de la plataforma de streaming Spotify, y desde entonces no ha dejado de crecer. "Fue un shock", confiesa Soleil.

Su primer single tiene gancho y no es de extrañar que pronto nos sorprendan con un segundo tema. "Tenemos un par de temas preparados, posiblemente después del verano saquemos más cosas", asegura Igor.

Respecto al un futuro álbum, nos cuentan que es algo que llegará, pero no será algo inminente. "No tenemos en mente sacar un disco, queremos meternos en la movida de sacar singles durante un tiempecillo. No entra en los planes sacar un disco de doce temas. Vendrá, pero no es uno de los planes inmediatos".

La industria musical no es un terreno fácil para los artistas revelación, que tienen que luchar para hacerse un hueco a capa y espada. Quizá ellos lo tengan un poco más fácil porque aseguran que les gusta lo que hacen. "Nosotros no hacemos música pop porque queremos que nos escuche la gente, es que realmente nos encanta hacer música que escuchen nuestros sobrinos".