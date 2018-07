Willow Smith protagoniza 'My Life', la nueva colaboración entre Tame Impala y ZHU

La hija de Will Smith protagoniza el vídeo del tema 'My Life', donde la vemos interpretar una de esas trágicas historias de lágrima fácil.

Willow Smith en el vídeo de 'My Life' / Youtube

Willow Smith no ha tardado mucho en hacer sus pinitos en el mundo del espectáculo. La hija de Will Smith, que tiene varios singles en el mercado, protagoniza el vídeo de 'My Life', la colaboración entre Tame Impala y ZHU, disponible desde el mes de marzo pero que ha estrenado ahora el videoclip.

El videoclip es un drama visual donde la hija de Will Smith interpreta a la superviviente de un accidente automovilístico que corre en busca de ayuda mientras se transporta a sus recuerdos más felices. El vídeo ha sido dirigido por Ben Tan, David Altobelli y Elliott Sellers.

La joven ha demostrado en sus redes sociales que la música no se le da nada mal: