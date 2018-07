NADA SURF nos ofrece la versión acústica de ‘Friend Hospital’

El grupo neoyorquino NADA SURF es el protagonista de esta ‘Sesión ligera’ en la que interpreta la canción ‘Friend Hospital’ de su último disco, ‘You know who you are’. La grabación de esta versión más íntima tuvo lugar en la ciudad de Pontevedra en el Pazo de Cultura.

La banda formada por Matthew Caws, Ira Elliot y Daniel Lorca comenzó su andadura en 1992 y cuatro años más tarde ya estaban en lo más alto, gracias a su tema ‘Popular’ del álbum ‘High/Low’.