Reyko nos presenta en exclusiva su single 'Spinning Over You'

ENTREVISTA

Sus ritmos tropicales han alcanzado el puesto 14 de música Viral en Spotify y cuando Burak Yeter escuchó su single 'Spinning over you' se apuntó a hacer un remix, algo que no consigue cualquiera. Soleil e Igor, los dos españoles que forman 'Reyko', no se esperaban este repentino éxito. Hablamos con ellos sobre su vida en Londres, la industria musical y además nos adelantan algunos detalles sobre su próximo tema. ¡No te pierdas la entrevista completa!