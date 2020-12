Alertan del peligro de unas mascarillas muy de moda: “No son mascarillas, son quitamultas”

La pandemia mundial de coronavirus ha hecho que las mascarillas sean un objeto indispensable en nuestro día a día. Pero no todo vale. Varios profesionales han alertado en redes sociales del uso de una mascarilla que se está poniendo muy de moda, y que no protege ni al que la lleva ni a las personas que lo rodean.

Con el uso obligatorio de la mascarilla desde que empezó la pandemia de coronavirus, miles de empresas han visto un filón para diseñar sus propios productos. Y más tras saber que Sanidad afirma que las seguiremos usando durante todo 2021.

Actualmente podemos encontrar innumerables propuestas en el mercado, pero hay que tener mucho cuidado con cuáles compramos. Sanidad ha ordenado retirar decenas de lotes de mascarillas que no protegen contra el coronavirus.

Si miramos por el medio ambiente, lo mejor es optar por las mascarillas reutilizables, ya que las desechables están suponiendo un grave problema para el planeta debido a su incorrecta gestión para deshacernos de ellas.

Pero no todas las mascarilla de tela protegen de la covid-19. Para asegurarnos que estamos protegidos, hay que comprobar que cuente con el certificado correspondiente, aunque también encontramos fraudes con este tema.

El químico Luis Jiménez, conocido en Twitter como Centinel, ha alertado sobre un modelo en concreto que se está poniendo muy de moda y que es más que evidente que es imposible proteja de cualquier tipo de virus.

"Cada vez veo más gente con este tipo de "mascarillas", que más bien son "quitamultas". Dicen que cumplen UNE 0065, pero es imposible, la eficacia de filtración bacteriana de esa redecilla es nula", explica mostrando una foto de la mascarilla en cuestión, que se ve claramente que es una redecilla en la que traspasan los pelos de una barba incluso.

"Y desde @consumogob el control también es nulo"; añade arremetiendo contra el Gobierno por el poco control que existe sobre este tipo de productos.

Decenas de usuarios han respondido a Centinel, asegurando haber visto a personas usando este tipo de mascarillas. "Yo vivo en el País Vasco y se están vendiendo como churros", "Las usan los monitores del colegio de mi hijo y me entran todos los males solo de pensarlo" o "En mi trabajo las llevan bastantes ya. Estoy con miedo. Es un sitio sin apenas ventilación. He preguntado a gente que sabe y que han investigado y no valen nada. ¿Cómo se permite eso? ¿Qué tipo de control hay? Está claro que ninguno. ¿Y las venden en farmacias?!", son algunos de los muchos comentarios que pueden leerse.

Sobre el certificado UNE 0065 que acredita, está emitido por una "entidad no acreditada ni notificada" que ya ha tenido otros problemas con sus certificados.