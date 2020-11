Alertan de los peligros de las pruebas de virginidad que se han puesto de moda entre los jóvenes

La OMS y las Naciones Unidas alertan que se siguen practicando pruebas de virginidad en al menos 20 países. Los expertos advierten que no hay evidencias de que se pueda probar si una mujer ha mantenido o no relaciones sexuales y que es una práctica que se está poniendo de moda en países como Reino Unido y Estados Unidos, donde hay clínicas que realizan este examen.

NO ES UN EXAMEN CIENTÍFICO

Según una investigación realizada por BBC Newsbeat y 100 Mujeres, las 'pruebas de virginidad' son cada vez más famosas entre los jóvenes, que pretenden comprobar si su himen está intacto. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas consideran esta práctica como una violación de los derechos humanos y luchan para prohibirlo.

Los expertos exponen que estos exámenes no son científicos, que no se puede saber si una mujer es virgen o no por su himen, ya que este se puede romper por muchas razones como el uso de tampones o practicar deporte.

Asimismo, en el estudio llevado a cabo por a BBC se expone que hay 21 clínicas en Reino Unido que ofrecen este servicio por un precio de entre 167 y 334 euros. Además, las pacientes también pueden repararse el himen, pero entonces el precio se multiplica por diez.

Las pruebas de virginidad se practican en al menos 20 países, según informa la OMS. La mayoría son en zonas de Asia, Medio Oriente y en el norte y sur del continente africano, pero también se conocen casos en Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Jamaica, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.