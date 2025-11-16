Dónde ver y a qué hora es el espectáculo de Bizarrap y Daddy Yankee en el NFL Madrid Game del Bernabéu

La espera ha terminado: este domingo 16 de noviembre, el argentino Bizarrap y el puertorriqueño Daddy Yankee actúan en el espectáculo de medio tiempo del NFL Madrid Game 2025, celebrado en el Santiago Bernabéu de Madrid para acoger el partido de los Commanders de Washigton contra los Dolphins de Miami.

Se trata del primer partido oficial de la National Football League que se celebra en España. Y, como si se tratara de la Super Bowl, también incluye un Halftime Show donde Bizarrap y Daddy Yankee interpretarán por primera vez en directo su reciente sesión musical, Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66.

Según la NFL, el show incluirá algunos de los mayores éxitos de Bizarrap para rendir homenaje a sus sesiones con artistas como Shakira o Quevedo. Además, la presencia de Daddy Yankee en el partido supone su regreso a los escenarios tras su su retiro profesional motivado por su conversión al cristianismo en 2023.

A qué hora empieza

El partido de la NFL comienza a las 15:30 (a las 14:30 en Canarias), aunque el espectáculo de Bizarrap y Daddy Yankee no tendrá lugar hasta llegado el descanso. Por eso, está previsto que la actuación empiece alrededor de las 17:00 (a las 16:00 en Canarias).

Dónde ver el espectáculo

La actuación de Bizarrap y Daddy Yankee en el NFL Madrid Game 2025 se podrá ver en directo y de manera gratuita desde Cuatro y la aplicación de DANZ. Si estás en Estados Unidos y quieres ver la actuación, puedes sintonizar NFL Network.

"Poder encabezar el espectáculo del descanso en el primer partido de la NFL en España es un honor enorme", dijo Bizarrap. "Y hacerlo junto a Daddy Yankee, una verdadera leyenda, lo hace aún más especial. Vamos a celebrar en el escenario nuestro nuevo tema Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66".

Por su parte, Daddy Yankee aseguró que tiene muchas ganas de regresar al escenario junto a Bizarrap. "Me llena de alegría la música y el tema que hemos creado juntos. Compartirlo con los fans de todo el mundo ya ha sido una experiencia increíble. ¡Prepárate Madrid, prepárate NFL, vamos a tener un show espectacular!", añadió el puertorriqueño.