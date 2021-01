El drama del hijo que permaneció más de 30 horas con su madre fallecida en casa

Gustavo es el hijo de Carmen, una mujer enferma de cáncer de páncreas que murió de forma repentina el sábado a las 12 horas en su domicilio de Parla (Madrid). El hombre ha relatado a Daniel Somolinos, periodista de El Mundo, la odisea que vivió para que, una vez fallecida su madre, los servicios funerarios acudieran al domicilio no solo a certificar su muerte con un médico, sino a hacerse cargo del cadáver.

Fueron más de 34 horas de trámites al teléfono y soluciones que no llegaban. Gustavo cuenta que los funcionarios acudieron a su domicilio pero que lo abandonaron a los 30 minutos, sin arreglar nada. El médico no podía certificar la muerte y por lo tanto no podían desplazarla, ni siquiera a un tanatorio cercano para aligerar la gestión.

"Nosotros hemos intentando tener mucha paciencia, pero esto ha sido desolador. En cada llamada nos han dicho una cosa distinta, ha sido catastrófico. Una descoordinación absoluta", asegura Gustavo, que ha vivido junto a su mujer Ana un angustioso periplo por culpa del temporal Filomena.

Mientras su hijo se afanaba para solucionar la situación, Carmen, de 82 años, permanecía tumbada en su cama. Estuvieron más de 30 horas con las ventanas abiertas para evitar males mayores. "El coordinador habían dicho que los muertos en domicilios ya no eran una urgencia", explica a El Mundo.

No fue hasta el domingo a las 21.30 horas cuando el médico pudo acudir al domicilio y certificar la muerte.

"Ahora sólo queremos enterrar a mi madre", asegura el hijo, que no tiene palabras para describir el sufrimiento de esas trágicas 34 horas.

ASÍ ESTÁ LA SITUACIÓN ACTUAL

Las inhumaciones e incineraciones de cadáveres en Madrid están suspendidas temporalmente debido a la borrasca Filomena y se está priorizando la recogida de fallecidos en los domicilios "a medida que se puedan realizar", informa EFE.

Así consta en la página web de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que informa de que la suspensión de los entierros se prolongará hasta nuevo aviso, así como la de "cualquier traslado que estuviese previsto, quedando pendiente su reprogramación en función de la evolución de la situación".

No obstante, las recogidas de fallecidos "se llevarán a cabo en la medida en que esté garantizada la seguridad en los desplazamientos" y "a medida que puedan realizarse, se dará prioridad a la recogida en domicilios".

Algunos ciudadanos de Madrid han sido este lunes testigos de cómo un furgón recogía un cadáver de la calle Artajona que los empleados de la funeraria bajaron a pie resbalándose hasta San Restituto, donde lo cargaron en el vehículo que hubo de circular un trayecto marcha atrás.