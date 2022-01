Esta es la canción de Rosalía que ha superado el éxito de 'Malamente'

El lanzamiento de Malamente, primer single de El Mal Querer, fue sin duda el tema que cambió la vida de Rosalía para siempre.

Esta canción no solo hizo que saltase al estrellato en España, sino que artistas de la talla de Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Halle Berry o el clan Kardashian se rindió ante esta fusión de flamenco y ritmos urbanos dándola a conocer al otro lado del charco.

Malamente fue solo un anticipo del éxito que alcanzaría la catalana con El Mal Querer, su segundo disco de estudio, y su ascenso al éxito que la ha llevado a colaborar con estrellas de la música tan dispares como Billie Eilish, The Weeknd o Bad Bunny.

Precisamente su colaboración con Bad Bunny, La noche de anoche, ha sido la primera canción de Rosalía que ha superado en reproducciones el récord de Malamente como su canción más escuchada.

La noche de anoche ya es el tema más oído de Rosalía con 612 millones de reproducciones en Spotify. El éxito del dueto, compuesto por la artista catalana y Bad Bunny, es incontestable y no solo se ha colocado en el primer puesto en España, sino que también lo ha conseguido ser en Puerto Rico y República Dominicana.

El tema está siendo un éxito en países como Argentina, México y Colombia, pero no solo al otro lado del charco. La canción pisa fuerte en Europa, sobre todo en Italia y Portugal, donde ha conseguido el disco de oro. Mientras tanto, en Estados Unidos, se ha colado en el puesto 53 en el Billboard Scorching 100.

La noche de anoche se estrenó a finales de 2020 y no tardó en convertirse en una sensación entre los fans de Bad Bunny y Rosalía. El tema aparece en el disco de Bad Bunny, El último tour del mundo.

Por otro lado, 'La fama' junto a The Weeknd, canción que interpreta junto a The Weeknd, continúa en el top 200 del global de Spotify, en concreto, en el puesto 118 después de haber sido número 1 en España y de llegar al Billboard Hot 100.

¿'Motomami' estará a la altura de 'El Mal Querer'?

Tras presentar La fama como primer adelanto oficial de Motomami, el esperado tercer álbum de Rosalía, la artista ha adelantado parte de otros temas como Saoko o Hentai.

Este último, no ha sido muy bien recibido por parte de algunos fans de la artista, que han criticado su letra afirmando que no está a la altura de otras de sus composiciones. Sin embargo, no solo Rosalía ha salido en defensa de su música, sino que también lo ha hecho su propia madre.