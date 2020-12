“Da las gracias a tus profesores”, la emotiva imagen de un profesor corrigiendo exámenes un día antes de morir

Hay profesiones que son totalmente vocacionales y ser maestro es una de ellas. Para muestra una imagen que ha emocionado a miles de usuarios en Facebook, donde vemos a un profesor corrigiendo los exámenes de su alumnos desde la cama del hospital, un día antes de fallecer.

La fotografía la ha compartido Sandra Venegas, hija del maestro, que la ha acompañado de un emotivo texto en memoria de su padre.

"Este es mi padre Alejandro Navarro, el día antes de su fallecimiento, preocupado por terminar las calificaciones para los informes de progreso. Sabía que iba a a urgencias, por lo que se llevó su portátil y el cargador para cuando lo ingresaran", empieza explicando.

"Los médicos venían a verlo. Le estaban haciendo pruebas, le decían que tenía que decidir qué quería en caso de que su corazón se detuviera: RCP e intubación o irse en paz. Les respondía a sus preguntas y continuaba con sus correcciones", continúa dejando claro la gran devoción que sentía Alejandro por sus alumnos.

"La última vez que lo vi fue el lunes y pasó las dos horas que estuve en su casa trabajando. Ojalá hubiera cerrado su portátil y hubiera disfrutado pasando tiempo con él. Los maestros dedican tantas horas extra, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los maestros se preocupan por cumplir con sus deberes", añade.

Para terminar, Sandra quiere enviar un mensaje a todas aquellas personas que tienen cerca a un maestro, para que cuiden de ellos y les ayuden a desconectar del trabajo; y a los propios docentes:

"Da las gracias a tus profesores. Si estás casado con uno, ayúdalo a establecer límites; si eres hija o hijo de uno, no lo dejes trabajar una vez que esté en casa. Se amable con tus profesores. ♥ ️ Maestros, no normalicemos el trabajo fuera de horario, no normalicemos quedarse en el trabajo hasta tarde. Eres reemplazable en el trabajo. NO es reemplazable en casa. 💔".