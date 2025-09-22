Damiano David se atreve con el español y versiona 'Guantanamera' de Guitarricadelafuente

Damiano David, durante uno de los conciertos de su gira de 2025 | Getty Images

Damiano David no para de conquistar los escenarios con su gira mundial. Durante su último directo en el Sant Jordi Club de Barcelona, el intérprete de Born With A Broken Heart sorprendió al público cantando en español con una versión acústica de Guantanamera de Guitarricadelafuente. Una interpretación con la que desprende calidad vocal y magia a partes iguales.

Esta versión no ha tardado en llegar a las redes con comentarios de los internautas con las que avalan la calidad de su actuación. "Acabo de presenciar a Damiano cantar Guitarricadelafuente yo ya puedo morir en paz" decía una internauta en redes.

Damiano David y su admiración por Guitarricadelafuente

Durante la promoción de su primer disco en solitario, Funny Little Fears, en nuestro país, Damiano David no ha escondido su admiración por el intérprete de Full Time Papi. En una entrevista en El Mundo confesó que entre sus artistas favoritos están C.Tangana y Guitarricadelafuente. "Mi favorito de todos es Guitarricadelafuente. Es muy especial", añadió el italiano sobre el cantante de Benicasim.

Incluso, Damiano David se llegó a tatuar uno de los versos de Guantanamera en el brazo izquierdo: "Mamacita dame alas que me quiero ir a volar". Un hecho que desveló el propio Guitarricadelafuente en su paso por Cuerpos Especiales. "Llevábamos hablando desde antes de lo de Eurovisión y todo, cuando ganaron X Factor o algo de eso, y no supe lo del tatuaje hasta que salió la rueda de prensa de Eurovisión", contó el artista de BABIECA!

La gira 'Funny Little Fears World Tour'

El artista de Silverlines se encuentra a pocas horas de subirse al escenario del Movistar Arena de Madrid. Un concierto al que siguen destinos como París, Londres, Bruselas, Zúrich o Milán.

Durante el mes de octubre cruzará medio mundo llevando su música a distintos destinos como Sídney, Melbourne, Osaka, São Paulo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá, México, además de distintos puntos de EE. UU.