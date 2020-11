Una joven transexual sufre una agresión en la puerta de su casa en Barcelona

Eva, una joven transexual, ha sido víctima de una agresión en Barcelona, ciudad en la que reside. A través de las redes sociales, la chica ha denunciado los hechos y ha compartido unas impactantes imágenes de su rostro tras la paliza.

"Hoy he salido de casa y nada mas salir, no había andado ni una manzana, me han empezado a gritar "¡puto travelo! ¡engendro!" y me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo", ha relatado la joven en su perfil de Instagram, donde ha escrito: "Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal".

Eva ha explicado que lleva "dos meses viviendo en Barcelona, vine aquí buscando paz, a disfrutarme a mí misma porque lo necesito, no a que me humillen, me agredan y me hagan sentir un monstruo". Y es que, ella misma explica que "bastante mal lo he pasado toda mi vida intentando ser lo que soy hoy, como para que venga alguien a arrebatármelo".

Además, denuncia la transfobia diciendo que "esto es lo que me ha pasado a mí, pero por desgracia le pasa a mucha gente trans y hubiese podido acabar peor".

Su publicación se ha hecho viral en la red, donde numerosos usuarios han denunciado los hechos. Asimismo, caras conocidas, como Javier Ambrossi, J Balvin, Miguel Ángel Silvestre, Dani Rovira, Aitana, Pedro Sánchez, Jedet, Dulceida, Paula Echevarría o Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, han mostrado su apoyo a Eva.

Tras hacer pública su historia, Eva ha agradecido todos los mensajes que ha recibido. También ha explicado que está bien, que tiene "el labio partido y algún moratón, pero podría haber sido mucho peor, y por eso mismo animo a todxs a luchar, para que no sea peor para nadie jamás". Además, ha aclarado que ya ha "tomado las medidas convenientes y estoy rodeada de gente que me está cuidando mucho".

En su publicación en Instagram Stories, la joven ha lanzado un mensaje a "todas las personas trans": "No tengáis miedo, que sigáis siendo felices y que al final del túnel siempre hay luz y, aunque en el camino haya piedras, no sabéis qué camino tan bonito estáis recorriendo".

En una de sus fotografías, ha compartido la denuncia que ha puesto en los Mossos d'Esquadra y ha aclarado que explicó la historia en las redes sociales para "dar visibilidad y aportar una vez más mi granito de arena a esta larga y dura lucha".