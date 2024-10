Kylie Minogue lleva su 'Tension Tour' al siguiente nivel: estas son sus fechas en Latinoamérica

Está claro que Kylie Minogue es una artista GLOBAL en mayúsculas. La cantante de Slow se embarcará en una sus giras más ambiciosas: su Tension Tour. Un panel de conciertos con el que dará el pistoletazo de salida en su Australia natal y recorrerá distintos puntos de Europa y Asia.

Sin embargo, los que están de suerte son sus fans en Latinoamérica. La cantante ha hecho alarde de sus fechas en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y México. Aunque ya se sabía que la australiana tenía intención de cantar en Latinoamérica, tal y como contó Rolling Stone, está claro que la artista de Can't Get You Out Of My Head ha querido causar la sorpresa con el anuncio de estas fechas. Los medios locales no han dudado en hacerse eco de ello, siendo en el caso de Argentina aún más ilusionante, ya que será la primera vez que actúe allí en 17 años.

Fechas de Kylie Minogue en Latinoamérica

Buenos Aires (Argentina) - Movistar Arena - 7 de agosto de 2025

Montevideo (Uruguay) - Antel Arena - 9 de agosto de 2025

Santiago de Chile - Movistar Arena - 12 de agosto

São Paulo - Ginásio Ibirapuera - 15 de agosto

Bogotá (Colombia) - Movistar Arena - 19 de agosto

Ciudad de México - Palacio de los Deportes - 22 de agosto

Guadalajara (México) - Auditorio Telmex - 24 de agosto

Monterrey (México) - Auditorio Citibanamex - 26 de agosto

De momento, la venta general de las entradas saldrá entre el 28 y 31 de octubre según el concierto. Para los más ansiosos, la preventa tendrá lugar a partir del 25 de octubre a las 10:00.

Estas fechas se añaden a un panel de conciertos de los cuales se sabe que la artista de Padam Padam ha hecho sold out en la mayoría de sus fechas por Australia (aunque aún queda la disponibilidad de adquirir tickets en Brisbane y Sídney) así como en sus otras fechas en Europa y Asia.

¿Cuánto cuesta ver a Kylie Minogue?

Si eres fan de Kylie, aún estás a tiempo de verla en concierto y pillar tu entrada. Planteando una opción más cercana a nuestras fronteras, como es el caso de Lisboa el próximo 7 de agosto, aún quedan entradas. El Meo Arena todavía ofrece varias entradas desde sus gradas que oscilan entre los 50 € y 90 €.

También se puede barajar otras opciones dentro del continente europeo como Amberes (Bélgica) donde los precios rondan entre los 62'30 € y los 130 € o París donde aún quedan entradas que cuestan entre 89'50 € y los 109'30 €.

Kylie Minogue sobre su visita a España: "Puede que venga"

Fue una información que os dimos de primera mano. Kylie Minogue ha abierto la posibilidad de visitar nuestro país. "Yo también os quiero y el público es increíble. Así que todo lo que diré es que, miren este espacio: puede que venga a España" ha confesado.