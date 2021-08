Christine Mboma se ha convertido en una de las protagonistas de los Juegos Olímpicos de Tokio. La joven namibia de 18 ha conseguido ser la primera Sub-20 de la historia que ha conseguido bajar de los 22 segundos en la prueba de los 200 metros.

Tanto Mboma como su compañera su compañera Beatrice Masilingi tienen prohibido competir en los 400 metros después de que World Athletics, organismo que regula el atletismo a nivel mundial, les realizase unas pruebas que determinaron que ambas atletas tienen hiperandrogenismo. Es decir, un nivel de testosterona natural más elevado.

Sin embargo, el reglamento sobre testosterona solo se aplica entre los entre los 400 metros y la milla, motivo por el que Mboma y Masilingi han podido competir en los 200 metros.

Aún así, la victoria de Mboma no ha quedado libre de polémica. El exatleta polaco Marcin Urbas ha sido una de las personas que se han pronunciado con una controvertida petición: que le realicen una prueba de fondo a la atleta para determinar que es una mujer.

"Veo un gran problema aquí, la ventaja de testosterona de Mboma sobre otros participantes en la carrera de 200 metros se puede ver a simple vista: en construcción, modo de movimiento, técnica trágica, y al mismo tiempo aplastar velocidad y resistencia. Tiene parámetros de un niño de 18 años", ha expresado en redes sociales.

El exdeportista ha recordado la marca que consiguió con la misma edad que Mboma: "En mi caso, me legitimé a esa edad con un 22.01. Ella lo ha hecho con un 21.97 en Tokio", y ha realizado la polémica petición: "Me gustaría pedir una prueba de Mboma a fondo para que estemos seguros de que es una mujer, y si lo es, se debe aplicar un tratamiento de reducción de testosterona. Y hasta entonces, maldita sea, no permitir que compita en una atmósfera tan insana".