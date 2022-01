Silk Sonic anuncia su residencia en Las Vegas

El show de Silk Sonic, el dúo formado por Bruno Mars y Anderson Paak, comenzará el próximo 25 de febrero y durará hasta el 2 de abril. Según han anunciado el pasado miércoles, R&R comenzarán una residencia en el Dolby Live de Las Vegas. El disco An Evening With Silk Sonic lleva ya más de medio millón vendido, pero todo apunta a que el proyecto de Bruno Mars y Anderson Paak se está quedando muy lejos de las expectativas iniciales, aunque teniendo en cuenta la situación que atraviesa el mundo, no hay demasiados artistas que estén para tirar cohetes de alegría.

Con el título, An Evening with Silk Sonic in Vegas, será la primera vez que Silk Sonic realice conciertos en directo desde que se lanzara su disco en conjunto el pasado noviembre. La venta general de entradas ha comenzado este mismo viernes 21 de enero.

Las actuaciones de los aristas en Las Vegas terminará justo la noche antes de la entrega anual de los premios Grammy, que serán grabados también en Las Vegas el 3 de abril. Esta será la primera vez que la gala salga de Nueva York desde 1973.