QUÉ DICE LA LETRA

The Rolling Stones no volverá a tocar en directo 'Brown Sugar'

The Rolling Stones han vuelto a la carretera su esperada gira No Filter. No llegan con todo su repertorio, uno de los himnos del grupo dejará de sonar en directo para siempre. Brown Sugar se baja de los escenarios. ¿Por qué han tomado esta decisión?