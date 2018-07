Pasadas las diez de la noche y con una Barcelona cubierta por la lluvia se apagaron las luces del Sant Jordi Club con un público impaciente por disfrutar del directo de Lenny Kravitz. Tras caer el telón se volvieron a encender los focos del escenario donde pudimos ver al cantante neoyorkino acompañado por su incondicional guitarrista Craig Ross, una bajista, un batería, un teclista y tres músicos con instrumentos de viento que dieron paso a los primeros acordes de Come on get it, el primer tema del setlist para este concierto.

Lenny tan sólo tocó cuatro temas de su último trabajo: Come on get it con el que inició el concierto, Black and white America, que le da nombre al disco; Rock Star City Life, Stand y cantó los primeros segundos de Liquid Jesus sentado al borde del escenario para cambiar de canción después.

Uno de los momentos más esperados fue su gran éxito Are you gonna go my way con un público totalmente entregado. Entrega y dedicación que devolvió el propio Kravitz, hablando con los asistentes, diciendo frases en español y mostrando una complicidad y una cercanía con sus seguidores que muy pocos saben crear.

Tras los bises y la presentación de toda su banda, el cantante bajó del escenario para estar aún más cerca de sus fans y fue cantándoles y saludándolos hasta dar toda la vuelta al estadio para volver a subir al escenario e interpretar en acústico I belong to you.

Finalmente Lenny Kravitz y toda su banda se lucieron en una espectacular jam session del tema Let love rule que puso broche final a un directo impresionante que dejó boquiabiertos a todos los presentes.