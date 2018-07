Dos empleadas de un sex shop evitan que les atraquen lanzando consoladores y juguetes eróticos

La dueña del sex shop, al enterarse de lo sucedido, no daba crédito. Dos de sus empleadas habían sufrido un atraco a punta de pistola y la manera en la que se defendieron fue lanzando consoladores y juguetes eróticos al atracador, que acabó huyendo.

''Es lo más raro que he visto en mi vida, empleados defendiéndose de esa manera. No discutas con alguien que tiene un arma'', declaró la dueña del negocio tras enterarse de lo que había sucedido. Se refería a la reacción de dos de sus empleadas, que al verse atacadas por un tipo con un arma, decidieron que la mejor forma para ahuyentarlo era tirarle juguetes eróticos del establecimiento. El asaltante, sorprendido por la escena, intentó mostrarse más amenazante, pero terminó huyendo del local. "Creo que fue un cobarde. Venir y tratar de imponerse sobre dos mujeres y no darse cuenta que eran unas luchadoras", cuenta una de las empleadas que vivió la escena.

El vídeo fue difundido por la policía de San Bernardino y no tardó en volverse viral. «Solo quería ir a casa y descansar después de un largo día en el trabajo», declaró Olive, la otra de las chicas. «Agradezco que se haya marchado. Sé que como actué no fue inteligente», añadió.