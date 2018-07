Se autoproclama 'Rey de la Playa' después de vivir 22 años en un castillo de arena

Marcio Mizael Matolias es un hombre brasileño que nació en la bahía de Guanabara (Brasil) y lleva más de 22 años viviendo en la playa en un castillo de arena construido por él mismo. Por loca que parezca esta idea, Marcio no lo cambiaría por nada del mundo, tan orgulloso está de su vivienda que se ha autoproclamado "Rey de la Playa".

Ubicado en una playa de Barra da Tijuca, Marcio arregla diariamente su castillo y disfruta del mini golf que tiene al lado, una de sus pasiones; y de la lectura, con decenas de libros en el interior de su castillo para leer tranquilamente.

Tal como explicó en una entrevista para el diario francés La Vox du Nord, Marcio no tiene pensado pagar por una vivienda pudiendo vivir en la playa: "Crecí en la Bahía de Guanabara, cerca de Río, y siempre he vivido en la playa. La gente paga alquileres exorbitantes para vivir frente al mar, pero yo no tengo facturas y tengo una buena vida".

El único problema que tiene en su peculiar casa, son las calurosas noches de verano que en algunas ocasiones le impiden dormir. En esos casos lo acogen amigos para que pueda descansar en un sitio más fresco.