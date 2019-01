Un gijonés borracho baja unas escaleras con el coche y culpa al GPS

Los coches y la bebida no son buena combinación. Ir ebrio al volante puede tener consecuencias nefastas, mucho más nefastas que las que sufrió este conductor, que tendrá que hacer frente a una multa y a las diligencias que abrió la Policía Local contra él.

El suceso lo recoge el periódico asturiano El Comercio, que cuenta que un Wolkswagen Golf de color rojo bajó por unas escaleras paralelas al río Magdalena, en Avilés, hasta que la acera se hizo tan estrecha que el coche no pudo seguir.

El, hombre, de 40 años y natural de Gijón, dio un 0,69 en la tasa de alcohol, es decir, casi el triple de lo permitido. Sin embargo, aunque el tema no tenía ninguna gracia, quiso terminarlo de una manera cómica.

El hombre aseguró a la Guardia Civil que tomó ese camino por culpa del GPS, que le indicó una ruta que no era correcta. Evidentemente, esto no fue excusa suficiente para no cargar con las consecuencias.