Un hombre denuncia a su vecino porque su loro silba cada día el himno del Barça

Maximiliano Llorente es un gaditano que vive en la transitada calle Feduchy con Loro, un loro que adoptó recién nacido y desde hace más de 10 años sale cada día al balcón en su jaula. Lo que Llorente no se podía imaginar es que su animal de compañía le traería problemas con los vecinos, y es que hace un mes recibió la denuncia de uno por "los ruidos molestos que provoca el loro".

Asombrado con la denuncia, decidió mediar con el hombre y preguntarle qué era lo que realmente le molestaba del animal ya que, si no les dejaba dormir, no tenía ningún problema de meter al loro en casa. Pero el vecino no quiso decirle nada.

Según este gaditano, el loro "no pega chillidos, sino que simplemente silba y habla", además añade que "todo el barrio está encantado con mi loro, le dice cosas a la gente que va por la calle y muchos chiquillos se acercan a verlo." Loro sabe decir, entre otras palabras y frases, hola, adiós, lorito guapo, y también silba el himno del Barça. La teoría de Llorente es que su vecino debe ser del Madrid y estará harto de escuchar el himno del Barcelona.

Ahora, Llorente debe esperar a ver qué pasa, su abogado le ha informado de que no existe ninguna ley que prohíba tener un loro en un balcón, y él no quiere tener a Loro todo el día metido en casa porque dice que tiene que tomar el aire.