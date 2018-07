Indignación en Facebook por un joven que le tatuó su nombre en la frente a su novia

Según recoge el diario The Sun, habría casi cuarenta de mujeres con el mismo tatuaje “Wibbo” o Ryan. Hace algunos meses conoció a Kourtney, su actual novia, que lejos de escandalizarse al saber la verdad sobre su pareja, se siente orgullosa y muestra otros tatuajes que lleva en su cuerpo y que hacen alusión a Ryan.

Wibbo con su novia / Facebook

Un especialista de The Sun, comentaba sobre el caso: “‘Wibbo’ es un paranoico convencido de que el hecho de que lean su nombre ahuyentará a otros hombres. Sinceramente, me parece un acomplejado y un inseguro y, además, me encantaría decirle que si su novia quiere serle infiel, un tatuaje no la va a parar”.

La novia de Wibbo luce sus tatuajes de "amor" / Facebook

En redes sociales, los comentarios no dejan de sucederse mostrando el rechazo a esta “prueba de amor” de por vida.