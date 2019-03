Una joven, obligada a taparse antes de subir al avión por llevar un 'crop top'

Emily O'Connor viajaba a Tenerife el pasado 2 de marzo cuando los tripulantes de un vuelo de la aerolínea Thomas Cook la amenazaron con sacarla del avión si no se cubría. La joven salía de Birmingham, en Reino Unido, para pasar unas vacaciones en España.

"Volando de Birmingham a Tenerife, la aerolínea Thomas Cook me dijo que me iban a retirar del vuelo si no me ‘cubría’ porque estaba 'causando ofensa' y era 'inapropiada'", escribió la joven en Twitter. "Tenían cuatro auxiliares de vuelo a mi alrededor para tomar mi equipaje y sacarme del avión".

La joven llevaba un top corto de color negro y tirantes, combinado con un pantalón de tiro alto de color mostaza. Un atuendo que la compañía no consideraba adecuado para volar. "El gerente fue a buscar mi maleta para sacarme del vuelo", relató la joven en Twitter.

La prima de la joven, que estaba sentada unos asientos delante, le cedió una chaqueta para que se cubriese y poder continuar con el viaje, pero la cosa no quedó ahí. "Hicieron comentarios en el altavoz sobre la situación y me dejaron temblando y molesta", explicó.

"Lamentamos haber molestado a la señorita O'Connor", aseguraron desde la compañía en un comunicado. "Está claro que podríamos haber manejado mejor la situación. Al igual que la mayoría de las aerolíneas, tenemos una política de vestimenta adecuada. Esto se aplica por igual a hombres y mujeres de todas las edades sin discriminación. Nuestros equipos tienen la difícil tarea de implementar esa política y no siempre lo lo hacen bien", finalizaron.