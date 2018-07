Prisión para una mujer por poner constantemente ‘Shape Of You’ de Ed Sheeran

Sony Bryce , una mujer británica, ha ingresado en prisión tras torturar a sus vecinos poniendo una y otra vez Shape Of You de Ed Sheeran a todo volumen, mientras cantaba, gritaba y daba golpes.

Mujer condenada por torturar a sus vecinos con 'Shape of You' de Ed Sheeran / Facebook

A todos nos ha pasado lo de que no podamos dejar de escuchar una canción, y si es un temazo como Shape Of You de Ed Sheeran es más que comprensible. ¡Pero torturar a nuestros vecinos con ello ya es pasarse de la raya!

Sony Bryce, una mujer británica madre de tres hijos, ha sido condenada a 8 semanas de prisión por poner en bucle y a un volumen excesivo el hit de Ed Sheeran. Bryce fue denunciada por sus vecinos, la familia Tidmarsh, que aseguraban que no solo ponía la canción a todo volumen sino que "causaba un inaceptable nivel de perturbación gritando, insultando y dando golpes mientras sonaba la canción", según recoge el diario Metro.

El juez explica que Sony Bryce debe ingresar en prisión porque "debe aprender a comportarse y a actuar como un adulto responsable y no hacer la vida de sus vecinos miserable".