Rebecca de Alba asegura haber perdido un hijo de Ricky Martin

Ricky Martin está disfrutando uno de sus mejores momentos profesionales y personales. Recientemente anunció en el programa de Ellen DeGeneres que le había pedido matrimonio a su novio Jwan Yosef y que ya está preparando su boda.

Pero antes de que el puertorriqueño se declarase públicamente homosexual, durante 7 años su relación con la modelo Rebecca de Alba fue una de las más consolidadas entre las celebrities. Muchos años después de su ruptura, que se produjo en 2005, la modelo y presentadora ha hablado de su relación en el programa Historias Engarzadas de la televisión mexicana TV Azteca.

Sin duda lo más relevante de su relato fue el triste episodio en el que la pareja perdió un bebé que estaban esperando: "Tuvimos una pérdida, íbamos a ser papás y no se dio, y no es ninguna tragedia ni algo terrible, ni se acaba el mundo, por eso cuando la gente ataca ésta relación, no se imagina lo doloroso que puede llegar a ser."

Durante la entrevista, la mexicana de 52 años también explicó una anécdota que vivieron en un centro comercial, donde Ricky intentó comprarle un anillo de compromiso pero la cantidad de fans que habían en el lugar se lo impidieron.

Por otro lado, quiso aclarar que no estaba hablando sobre su relación con Ricky Martin para conseguir popularidad: "No sé si él, su gente o su mánager ven este programa. Pero es importante que quede claro que cuando yo hablo de Ricky, no es que quiera hablar de él para que tenga rating el programa, es desde un punto amoroso, de una historia que ha valido la pena, que ha sido controvertida".