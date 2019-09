Tras un velatorio celebrado en la más estricta intimidad, con la asistencia de apenas un centenar de personas en el cementerio de Forest Lawn (Hollywood), el féretro de Michael Jackson recorría los 20 kilómetros que le separaban de Staples Center. El coche fúnebre estuvo acompañado por una caravana de 30 vehículos y escoltado por un enorme despliegue policial, el mayor que ha vivido Los Ángeles, formado por un total de 3.200 agentes.

El estadio de los Lakers dejaba la deportividad de lado para rendir homenaje a una de las mayores leyendas de la música. Ayer fue uno de esos días que marcan un antes y un después en el transcurso de la historia. El ataúd bañado en oro de 18 kilates, idéntico al de James Brown, era recibido pasadas las 7 de la tarde hora española por un coro gospel y 11.000 afortunados que ganaron su pase a la despedida por internet. Las actuaciones musicales fueron una constante: Mariah Carey interpretó I'll be there, Lionel Richie lo despidió con Jesus is love, un emocionado Stevie Wonder le dedicó Never dreamed you'd leave in summer (Nunca imaginé que nos dejarías en verano), John Meyer hizó hablar su guitarra con el tema Human Nature, su hermano Jermaine Jackson subió al escenario para cantarle Smile, el tema de Charles Chaplin favorito de Michael, y un Usher emocionado no pudo contener las lágrimas durante su actuación.



Entre las actuaciones, un constante ir y venir de personalidades de la cultura, el deporte, la política y amigos que optaron por hacer públicas sus muestras de cariño: la rapera Queen Latifah, la senadora demócrata por Texas Sheila Jackson Lee o Shaheen Jafergholi (el niño de Brit's Got Talent que emocionó a Michael)...



Martin Luther King III: "A pesar de las acusaciones y de la persecución que sufrió, Michael era un filántropo".



Berry Gordon - fundador de Motown: "Rey del Pop se le quedó pequeño, fue la mayor figura del mundo del espectáculo".



Magic Johnson y Kobe Bryant: "Verlo me hizo mejor jugador de básket... Gracias por abrir puertas a los americanos".



Al Sharpton - reverendo: (A sus hijos) "Nada de lo que hizo vuestro padre fue extraño, lo raro fue a todo lo que tuvo que hacer frente".

Brooke Shields - actriz: "Los dos tuvimos que ser adultos muy pronto, pero cuando estábamos juntos éramos como niños".

Stevie Wonder: "Michael, ¿por qué no te quedaste?".

La ceremonia finalizaba con todos ellos sobre el escenario, acompañando a la familia de Michael Jackson e interpretando uno de sus grandes himnos, We are the world. Marlon Jackson, el mayor de los hermanos, intentó despedir la velada entre llantos y sollozos. El público demandaba unas palabras de Janet Jackson, que en todo momento ocultaba su estremecimiento bajo unas oscuras gafas. En cambio fue otra fémina, Paris Katherine, la hija de Michael Jackson, quien emocionó a los asistentes y brindó el momento de oro para que los servidores de internet de saturaran: "Desde que nací, fue el mejor padre que se pueda llegar a imaginar. Te quiero tanto". Así acabó un memorial que exaltó el orgullo negro, la cultura gospel, y Jacko fue ayer más afroamericano que nunca.